تطور جديد في قضية الاعتداء على ريهام سعيد

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على 5 أشخاص بتهمة الاعتداء اللفظي على الإعلامية ريهام سعيد.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا في محافظة مطروح.

وكانت ريهام سعيد قامت ببث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحدثت فيه عن تعرضها للاعتداء اللفظي من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها على الشاطئ.

وأشارت إلى أن الأشخاص الخمسة طلبوا التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة.

وعند ريهام سعيد التقاط الصورة معهم واحترام خصوصياتها، تلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها، فحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على أثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفوا عقب ذلك، وتلاحظ لهم قيامها بتصويرهم بهاتفها المحمول.

وأكدت بوابة الأهرام إلى أن المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.