أهم الفيتامينات لحماية عينيك من الجفاف

يعاني المصابون بجفاف العين من أعراض مزعجة مثل ألم العين والشعور بوخز، نتيجة تعرضهم المستمر للضوء الأزرق المنبعث من شاشة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.

توصلت دراسة حديثة إلى أن المكملات الغذائية والفيتامينات، تساعد مع القطرات والعلاج الدوائي، في علاج جفاف العين، بحسب ما نشره موقع "ميديكال نيوز توادي".

وجاء فيتامين د على رأس القائمة، لدوره في حماية العين من الأعراض المرتبطة بإصابة غلاف الدموع الذي يغطي الجزء الأمامي من العين.

كما يساعد على تقليل الإصابة بالالتهابات سطح العين، وكذا تقليل مخاطر الإصابة بجفاف العين.

وتبين من الدراسات أن فيتامين أ يعد من أفضل المكملات الغذائية، لاحتوائه على البيتا كاروتين، التي تساهم في تقوية حاسة الإبصار، وتحفيز القناة الدمعية على إفراز السوائل.

ويساعد فيتامين في علاج جفاف العين، لذا يستخدم في صناعة القطرات المرطبة للعين.

ويلي الفيتامينات، أحماض الأوميجا 3 لمساعدتها في الحفاظ على صحة العين، والوقاية من جفاف العين.

وتتوافر الأوميجا 3 في الأسماك الدهنية (السلمون، السردين، التونة) والتوفو والسبانخ والمكسرات.