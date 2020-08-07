هل من الجيد تناول الحليب والعسل معا؟

يتناول العديد من الأشخاص مشروب الحليب والعسل لكونه مليئا بالعناصر الغذائية الأساسية، فهما معروفان بفوائدهما الصحية المذهلة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا"، يُعرف العسل بخصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات، في حين يعرف الحليب بكونه مصدر غني بالبروتين والكالسيوم وحمض اللبنيك.

ويعتبر الحليب والعسل من أفضل المغذيات الأساسية للجسم، ولكن هل تعتقد أنها فعالة بنفس القدر عند تناولها معاً؟

أفاد خبراء التغذية أن هناك العديد من الفوائد الصحية الناجمة عن تناول الحليب والعسل معا.

ويمتاز هذا المزيج بكونه له تأثير مهدئ ومرخي للأعصاب، وله العديد من الخصائص الطبية أيضاً، وإن تناولك لكوب من الحليب والعسل معا له الفوائد التالية:

جيد للرئتين: يعد مشروب الحليب والعسل علاجا فعالاً لمنع مشاكل الجهاز التنفسي، إذ يمكن لهذا المشروب الدافئ أن يقتل البكتيريا ويطردها مما يخفف من التهابات الجهاز التنفسي، كما أنه علاج فعال لمن يعاني من الالتهابات في الحلق.

يحارب عدوى المعدة: يمتاز هذا المشروب بخصائصه المضادة للأكسدة والبكتيريا وبالتالي يمكنه تدمير البكتيريا المسببة للعدوى في المعدة، مما يساعد على استعادة وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وتسريع الشفاء من الأمراض التي تصيب المعدة.

يحسن النوم: نظرا لأن الحليب والعسل لهما تأثير مهدئ ومرخي للأعصاب، فإن شرب هذا المزيج قبل النوم مباشرة يساعد أيضاً على تحسين جودة النوم.

يحسن صحة العظام: لكون أن الحليب هو أحد أكبر مصادر الكالسيوم، فهو يساعد على تحسين صحة العظام، وهو غني أيضاً بالبوتاسيوم الذي هو عنصر غذائي أساسي يمكن أن يساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم.