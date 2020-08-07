علامات صامتة لنقص فيتامين "ك"... تشمل الأسنان والجروح والعظام

يعد فيتامين "ك" عنصرا غذائيا أساسيا للجسم، تماماً مثل الفيتامينات والمعادن الأخرى، ويحتاج جسمنا أيضا إلى كمية كافية من هذا الفيتامين.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا"، فإن هذا الفيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهو مهم لصحة العظام والقلب ويلعب دورا رئيسيا في المساعدة على تخثر الدم وأداء وظائف الدماغ.

هناك نوعان رئيسيان من فيتامين "ك" وهما فيتامين "ك 1" (فيلوكينون)، الموجود في الأطعمة مثل السبانخ، وفيتامين "ك 2" (ميناكينون)، والذي ينتج بشكل طبيعي في الأمعاء، ولكن بشكل قليل.

يعد نقص فيتامين "ك" عند البالغين أمرا نادرا، لكن الأطفال حديثي الولادة معرضون للخطر بشكل خاص.

فيما يلي بعض العلامات الشائعة لنقص فيتامين "ك" التي يجب عليك البحث عنها:

نزيف الجروح بشكل مفرط: يؤدي نقص فيتامين ك إلى صعوبة تخثر الدم مما يؤدي إلى فقدان الدم بشكل مفرط عن حدوث الجروح، ويعد نزيف الأنف المستمر دليل أيضا على نقص هذا الفيتامين في جسمك.

ضعف العظام: فيتامين ك مهم جدا للحفاظ على صحة العظام وقوتها، وإن تناول كمية كافية من هذا فيتامين يسبب ارتفاع كثافة المعادن في العظام، وقد يؤدي نقص هذه المغذيات إلى هشاشة العظام والشعور غالبا بألم في المفاصل والعظام.

التعرض للكدمات بسهولة: أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين ك يصابون بكدمات بسهولة، وتترك أثرا في الجسم، حتى النتوء الصغير يمكن أن يتحول إلى كدمة كبيرة لا تلتئم بسرعة.

وجود مشاكل في الجهاز الهضمي: يؤدي عدم كفاية تناول فيتامين ك أيضا يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وقد تزيد الحالة من مخاطر حدوث نزيف معدي معوي، مما يؤدي إلى ظهور الدم في البول والبراز.

نزيف في اللثة: يعد نزيف اللثة ومشاكل الأسنان بعض العلامات الأخرى الشائعة لنقص فيتامين ك، إذ أن فيتامين ك 2 مسؤول عن تنشيط بروتين يسمى أوستيوكالسين يقوم بنقل الكالسيوم والمعادن إلى الأسنان.

ونقص هذا الفيتامين يمنع حدوث هذه الآلية ويضعف الأسنان، وتؤدي العملية إلى فقدان الأسنان ونزيف مفرط في اللثة والأسنان.