الصحة السعودية تكشف شرط استبدال الكحول بالمناديل المعقمة

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن شرط استبدال الكحول بالمنايل المعقمة، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأفاد حساب "الصحة 937" التابع للوزارة، بأن أي وسيلة تعقيم سواء كانت سائلة أو على شكل مناديل معقمة، يجب ألا تقل نسبة الكحول فيها عن 60 %.

@SaudiMOH937 السلام عليكم هل معقم ديتول او المناديل المعقمه يكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق ؟ — ..🇸🇦 (@mn_2018_) August 6, 2020

وجاء ذلك ردا على التساؤل "هل معقم ديتول أو المناديل المعقمة يكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق؟".

وعليكم السلام

بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية سواء كانت سائلة أو غير ذلك لتعقيم اليدين أو الأسطح بشرط أن لا يقل تركيز الكحول فيها عن ٦٠٪ كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها.

مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية — الصحة_937 (@SaudiMOH937) August 6, 2020

ورد الحساب بأنه "بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية سواء كانت سائلة أو غير ذلك؛ لتعقيم اليدين أو الأسطح، بشرط أن لا يقل تركيز الكحول فيها عن ٦٠٪، كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها".