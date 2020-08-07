ماجدة الرومي تبكي في شوارع بيروت وتتحدث عن "سبب الانفجار"... فيديو

عرضت قناة "MTV" مقطع فيديو لماجدة الرومي ظهرت فيه باكية تأثرا بالكارثة التي حلت ببلادها، وعبرت عن ألمها الكبير على أرواح الضحايا الذين سقطوا بالانفجار الضخم لمرفأ بيروت، مبديةً رأيها بأن "هذا تفجيرا مفتعلا وليس حادثا".

وأعربت الرومي، في الوقت نفسه، عن "فخرها الكبير باللبنانيين الذين يقومون بعمليات إزالة الأضرار في الشوارع والبيوت بمبادرات فردية منهم في ظل غياب السلطة وتقاعسها".

ووجهت رسالة مؤثرة جداً، فقالت باكية: "أنا بنحني لمكانسكن ولرفوشكن!".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.

فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.