ميزة على فيسبوك ترفع ثروة مؤسسه إلى 100 مليار دولار

وذكرت وكالة " بي بي سي" أن مؤسس تطبيق فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أكد أن قيمه ثروته ارتفعت إلى 100 مليار دولار أمريكي بسبب إطلاق ميزة الصيغة القصيرة للفيديوهات الجديدة.

ووفقا للوكالة، أعلنت شركة فيسبوك الأربعاء، عن إطلاق إنستاغرام ريلز، الذي ينافس التطبيق الصيني تيك توك المثير للجدل.

وحققت أسهم فيسبوك مكاسبا بأكثر من 6 في المئة الخميس. حث يملك زوكربيرغ نسبة 13 في المئة من أسهم الشركة.

وينضم زوكربيرغ إلى مؤسس أمازون، جيف بيزوس، ومؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، في النادي الخاص بالأغنياء الذين تتجاوز ثرواتهم مليار دولار والمعروف باسم "سانتيبليونير كلوب".

وتعد شركات فيسبوك، وأمازون، وآبل، وغوغل من ضمن أكبر الشركات التي استفادت من الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة في ظل إقبال الناس على التسوق، ومشاهدة وسائل الترفيه وممارسة التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وقال موقع بلومبيرغ الأمريكي إن زوكربيرغ حقق ثروة شخصية بقيمة 22 مليار دولار هذه السنة، في حين نمت ثروة بيزوس بأكثر من 75 مليار دولار.