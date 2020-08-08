راغب علامة يعلق على موقف مصر من انفجار لبنان

علق الفنان اللبناني راغب علامة على موقف مصر بعد كارثة انفجار مرفأ العاصمة بيروت والذي راح ضحيته عشرات القتلى.

وقال علامة خلال مداخلة هاتفية لقناة "CBC" إن : "مصر طوال عمرها هي أم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية، مضيفا: "لساننا يعجز عن شكر مصر"، حسبما نقل موقع "صدى البلد".

توجه الفنان اللبناني بالشكر إلى مصر حكومةً وشعبا لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها عقب تفجير بيروت، وأضاف علامة أن تفجير بيروت خلفه المسؤولون الفاسدون على أرض لبنان، مشيرا إلى أن الانفجار "عمل إرهابي".

في سياق متصل، قدم نواب حزب الكتائب اللبنانية الثلاثة، سامي الجميل، ونديم الجميل، والياس حنكش، استقالتهم من المجلس النيابي، وذلك خلال مراسم تشييع أمين عام الحزب نزار نجاريان الذي قتل في انفجار مرفأ بيروت.

وقال الجميل خلال التشييع: "هذه ليست فرصة انما كارثة وستكون نهاية ​لبنان​ وولادة لبنان جديد على أنقاض لبنان القديم الذي أنتم تمثلونه، لا غدا ليس كما اليوم وما بعد 4 آب غير ما بعد 4 آب وهذا هو الحد الفاصل بين لبنان القديم ولبنان الجديد".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.