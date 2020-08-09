مصر... استمرار صرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن الموعد

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، تتم العملية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع تذليل أى عقبات تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس ابتداء من 23 يوليو/ تموز الماضى.

أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري، فأوضح عوض أن خطة الصرف هذا الشهر ستكون كالآتي: "الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو/ تموز 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي، على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد".

وأتم عوض: "ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، وعلى أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد".