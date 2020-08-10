تأجيل مباراة في الدوري المصري لإصابة 12 لاعبا بكورونا

وجهت اللجنة الخماسية في اتحاد كرة القدم المصري بتأجيل مباراة فريقي حرس الحدود والمصري، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين.

جاء قرار اللجنة بعدما أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار إيجابية 12 حالة، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم ولعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم، حسبما ذكرت صحيفة "صدى البلد".

وتقرر تأجيل المباراة على أن يُحدد موعد جديد للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في مواعدها المحددة والمعلنة.

وطلبت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة النظر مستقبلا في إقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس كورونا، حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميا في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية.

كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.