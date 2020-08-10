رحيل فنانة جزائرية قديرة عن عمر 99 عاما

توفيت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، الفنانة الجزائرية القديرة، نورية قزدرلي، عن عمر ناهز 99 عاما.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن نورية قزدرلي، واسمها الحقيقي خديجة بنت عايدة، من مواليد مدينة تيارت عام 1921، وتعتبر إحدى أيقونات المسرح الجزائري والشاشة الصغيرة.

وأضافت الصحيفة أن قزدرلي غالبًا ما لعبت دور ربة بيت جزائرية نموذجية بطبيعتها البسيطة وتقاليدها الأبوية، حيث شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية بين مسرح وتلفزيون وسينما.

وتعاملت الفنانة الراحلة مع أغلب المخرجين الجزائريين بينهم بن عمر بختي، موسى حداد، الحاج رحيم، وآخرون كانوا كلهم يحبون العمل معها، وقبل وفاتها كانت تعيش برفقة عائلتها وهي مستمعة جيدة لبرامج الإذاعة والتلفزيون يوميا.

إلى جانب تألقها فوق الخشبة التي أعطتها أكثر من 200 مسرحية، لنورية أيضا رصيد تلفزيوني وسينمائي وصل إلى 170 عملا تلفزيونياً و خمسة أعمال للسينما، من بين أعمالها “خذ ما أعطاك الله” عام 1981، و”الليل يخاف من الشمس” عام 1964.

ومن أهم أعمالها المسرحية، "بنادق الأم كرار"، "الاستثناء والقاعدة"، "ممثل رغم أنفه"، "وردة حمراء"، "من أجلي"، "الغولة"، "سليمان اللك"، "احمرار الفجر".