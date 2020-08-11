شوبير: عبد الله السعيد "رونالدو" الكرة المصرية

أثنى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على أداء عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، بعد المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب في مباراة فريقه أمام طنطا، أمس الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وذكر الموقع الإلكتروني "الكابتن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن السعيد، لاعب المنتخب المصري قد نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في المباراة التي منحت بيراميدز فرصة الوصول للمركز الثاني، بعد تعادل منافسه التقليدي، الزمالك، مع الاتحاد السكندري.

ونقل الموقع على لسان الإعلامي المصري، أحمد شوبير، صباح الثلاثاء، أن عبد الله السعيد، لاعب غير طبيعي، إنه كريستيانو رونالدو الكرة المصرية.

وأضاف شوبير أن السعيد وصل إلى 107 هدفا في الدوري المصري، ليتخطى محمد أبو تريكة، ويتساوى مع أحمد الكاس، وبات على بُعد هدفين فقط من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأشار شوبير إلى أن عبد الله السعيد قادر على الوصول إلى 30 هدفا هذا الموسم، حيث وصل رصيد أهدافه إلى 16 هدفا متصدرا بذلك جدول هدافي الدوري المصري الممتاز.