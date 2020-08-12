مقارنة: راتب رونالدو ضعف ما يتقاضاه مدربه الجديد 17 مرة

كشفت وسائل إعلام إيطالية، يوم الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي وضع مدربه الجديد، أندريا بيرلو، في موقف محرج أمام اللاعبين بسبب راتبه الضعيف.

وعقدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، مقارنة بين راتب المدرب الجديد ليوفنتوس (1.8 مليون يورو) وبعض اللاعبين داخل الفريق منهم كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز وأسطورة البرتغال.

ويحصل رونالدو على راتب يصل إلى 31 مليون يورو سنويا أي ما يعادل ضعف راتب بيرلو 17 مرة.

وأكدت الصحيفة، أن بيرلو سيجد صعوبة في السيطرة على غرفة خلع الملابس، إذ إن كل شيء يقاس بالأموال حتى في عالم كرة القدم.

وأضافت الصحيفة، أن هناك 18 لاعبا في الفريق يحصلون على راتب أعلى من المدرب الجديد بيرلو.

ولم تستثني الصحيفة سوى لاعبين فقط يحصلون على راتب أقل من بيرلو وهما الحارسين الثاني والثالث جيانلويجي بوفون (1.5 مليون يورو)، وبنسوليو (0.3 مليون يورو).

وبالنسبة للمديرين الفنيين السابقين للفريق، ماوريسيو ساري كان يحصل على (5.5 مليون يورو)، بينما حصل ماسيمليانو أليجري على 7.5 مليون يورو سنويا.