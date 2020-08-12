لاعب مصري يعلن اعتزال كرة القدم بعد اتهامه بنشر كورونا بين الفريق... فيديو

أعلن لاعب كرة مصري، مساء الثلاثاء، اعتزال كرة القدم بسبب ما اعتبره اتهامات له من قبل أشخاص - لم يسمهم - بنقل فيروس كورونا المستجد لزملائه في الفريق.

وقال حارس مرمى النادي المصري البورسعيدي، أحمد مسعود، إنه اعتزل كرة القدم نهائيا، بعد الأنباء التي ترددت بأنه سبب إصابة زملائه في الفريق بوباء كوفيد-19.

وأضاف مسعود، أن البعض اتهمه بنشر فيروس كورونا المستجد بين الفريق عندما ذهب إلى عزاء والدته التي توفيت منذ أيام.

وأشار اللاعب إلى أنه قام بعمل مسحتين لكورونا وأثبتتا خلوه تماما من فيروس كورونا المستجد.

انفعال "أحمد مسعود" حارس مرمى المصري على الهواء ويرد على كل الإتهامات الموجهة له بإنه سبب نقل فيروس كورونا لباقي الفريق بعد وفاة والدته#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/cgraWRjt2i — OnTime Sports (@ONsportEg) August 11, 2020

وأصيب - حتى الآن - حوالي 23 لاعبا في نادي المصري البورسعيدي بوباء كوفيد-19، ما بين لاعبين وإداريين في الفريق.



كان اتحاد الكرة المصري أعلن تأجيل مواجهة المصري وحرس الحدود يوم الثلاثاء، بعد ثبوت إيجابية مسحات كورونا لهذا العدد الكبير في فريق واحد.