الموت يغيب مذيعة مصرية شابة

غيب الموت الإعلامية المصرية، بيلا كشك، مساء أمس الثلاثاء، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأفادت صحيفة "الوطن"، اليوم الأربعاء، بأن الحالة الصحية للمذيعة المصرية، بيلا كشك تدهورت، خلال الأيام الماضية، ما استلزم نقلها إلى المستشفى، لمعرفة حالتها الصحية، بشكل دقيق، إلى أن وافتها المنية هناك.

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ويشار إلى أن المذيعة كشك قد خاضت تجربة التمثيل في فيلم "ويزو سكول" للمخرج علي رجب، الذي قامت ببطولته الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، وسامي مغاوري، وعلا رامي، وعمر خورشيد، وإسراء عبد الفتاح.