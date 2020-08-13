اكتشاف صالة ألعاب رياضية في تركيا تعود للقرن الثاني الميلادي

اكتشفت بعثة أثرية كانت تقوم بعملية تنقيب في منطقة إزمير التركية، حماما رومانيا وصالة ألعاب رياضية يعود تاريخها للقرن الثاني الميلادي.

عمليات التنقيب الأثرية التي كان يقوم بها باحثون من جامعة إزمير، تمكنوا من العثور على أنقاض لمبنى قديم من القرن الثاني الميلادي.

وبحسب البعثة فإن المبنى كان يستخدم للمناسبات الاجتماعية والثقافية، ويعتقد بأنه قد تم بناؤه في عهد الإمبراطور الروماني هادريان، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وقال أكين إرسوي، الأكاديمي وقائد مجموعة التنقيب، أن الحمامات وصالات الألعاب الرياضية كانت شائعة خلال الإمبراطورية الرومانية.

مضيفا "زار هذه الأماكن أناس من جميع الأعمار. على سبيل المثال، في صالة الألعاب الرياضية، تدربوا أو صارعوا أو شاركوا في ألعاب مختلفة".

يذكر بأن مدينة إزمير التركية الواقعة على ساحل بحر إيجة، كانت تعرف سابقا باسم "سميرنا".