الأول من نوعه في تونس... فتاة تفتح فندقا خاصا بالحيوانات الأليفة... فيديو 

في حالة هي الأولى من نوعها في تونس، أعلنت فتاة عن تدشين نزل خاص برعاية الحيوانات الأليفة في محافظة أريانة، شمال العاصمة، تونس.

وأجرى الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، مساء اليوم الخميس، حوارا مع رحمة حداد، صاحبة المشروع، والتي أوضحت أن تجربة شخصية دفعتها للتفكير في إنشاء نزل خاص بالحيوانات.

وأشارت إلى أن قصة مؤثرة عاشتها مؤخرًا، كانت وراء الفكرة، حين احتاجت إلى مكان تضع فيه كلبها، ولما فشلت في ذلك، اضطرت للسفر، وتركته وحيدًا في المنزل، فمات بعد مرض ألم به.

ولفتت الفتاة التونسية إلى أنها تأثرت بما حدث لكلبها، فبادرت إلى التفكير في إنشاء نزل، موضحة أنه بات بإمكان مربّي الحيوانات اليوم، السفر والتنقل دون قلق بشأن مصير حيواناتهم، التي ستجد الرعاية الكاملة والملائمة في هذا النزل.

وأكدت رحمة حداد، الفتاة التونسية، أن نزل الحيوانات الأليفة يستوعب 36 كلبا و25 قطا، وسيبدأ في تلقي الطلبات بعد أسابيع قليلة، بمقابل مادي مناسب للجميع، يتراوح بين 10 و20 دولارا، منوهة إلى أن قبول الحيوانات سيكون وفق شروط، أولها اللقاحات الضرورية، وأن لا يكون الحيوان مريضًا أو شرسًا.