وفاة الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض

توفيت اليوم الجمعة، الفنانة المصرية شويكار، عن عمر 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، الفنانة القديرة شويكار.

وقالت النقابة "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬، وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن شويكار من مواليد عام 1938 بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية.

وتم اكتشاف الفنانة الراحلة في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وقدمت أدوارا تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت من المحاسب حسن نافع، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، وبعد وفاته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، وتزوجت بعده من السيناريست مدحت يوسف.