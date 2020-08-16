لقطات مؤثرة لاجتماع الناس بحيواناتها الأليفة بعد انفجار بيروت... صور

تعرض ملجأ "حيوانات لبنان" لأضرار بعد انفجار مرفأ بيروت كما أصيبت بعض القطط الموجودة داخله بجروح وتم نقلها للمشفى على الفور.

وانضم فريق من المتطوعين لمساعدة الحيوانات المتضررة بالكارثة ومساعدة أصحابهم في إيجاد حيواناتهم الأليفة التي ضاعت إثر الانفجار.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Animals Lebanon (@animalslebanon) 4 Авг 2020 в 2:07 PDT

وقام الملجأ بإيجاد عشرات الحيونات التي اجتمعت بأصحابها فيما بعد.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Animals Lebanon (@animalslebanon) 6 Авг 2020 в 2:07 PDT

كما تم إنقاذ بعض الحيوانات من البيوت المدمرة والتي قد توفي أصحابها، وذكر موقع "حيونات لبنان" على إنستغرام إن الفريق لم يتمكن إنقاذ بعض الحيوانات التي نفقت بسبب وقوعها من مبنى، لكن عمليات البحث مستمرة وهناك حالات ناجحة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Animals Lebanon (@animalslebanon) 11 Авг 2020 в 12:15 PDT

ومن بين القصص الكثيرة هناك قصة المحامية ياندي صفير التي لم تجد قطها بعد عودتها من المشفى ومن ثم تبين أنه عالق ثلاثة أمتار تحت الأرض وقد أخرجه المتطوعون من المأزق وجمعوه بصاحبته بعد أسبوع من فقدانه.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Animals Lebanon (@animalslebanon) 15 Авг 2020 в 5:14 PDT

وقالت رئيسة المنظمة ماغي شعراوي، لوكالة فرانس برس، أن الكثير من الحيوانات في حالة صدمة بعد الانفجار فمنها التي تقفز من الشرف ومنها التي تمتنع عن الطعام.

ونشر موقع الملجأ مقاطع فيديو لقطة شعرت بالانفجار قبل ثوان من حدوثه وحاول الهروب.

ويقدم المركز الطعام والرعاية الطبية للحيوانات الأليفة المتضررة من الانفجار.