أخبار سارة... مصدر طبي سوري يكشف عن تطور إيجابي حول انتشار كورونا

كشف مدير عام مشفى المواساة الجامعي في دمشق، عصام الأمين، أنه لوحظ منذ أيام تسطح في منحنى الإصابات بفيروس كورونا مقارنة مع المنحنى التصاعدي خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن 90% من الإصابات خفيفة ومتوسطة ذات أعراض خفيفة، بالتزامن مع قرار وزارة الأوقاف السورية إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة والجماعة في مدينتي دمشق وريف دمشق.

ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مدير عام مشفى المواساة الجامعي بعض التأكيدات عن نقاط مهمة توصّف واقع فيروس كورونا حالياً، وذلك من خلال متابعة عدد الحالات المشتبهة بالإصابة بكورونا التي تراجع المشفى.

وأشار الأمين إلى أنه لوحظ منذ أيام تسطح في منحنى الإصابات مقارنة مع المنحنى التصاعدي خلال الأسابيع الماضية، حيث تمت ملاحظة عدم وجود زيادة تصاعدية لعدد الإصابات الواردة إلى مشفى المواساة الجامعي.

وأوضح أن نحو 90 بالمئة من الإصابات هي من النوع الخفيف والمتوسط. وأن نسبة كبيرة من الإصابات هي من النوع الذي يرافقه أعراض خفيفة، قد لا تتطلب العزل ضمن المشفى، وإنما لزوم المنزل والالتزام بالإجراءات الصحية وتلقي العلاج اللازم للشفاء من المرض.

ولفت مدير المواساة إلى وجود وعي والتزام أكبر من المواطنين خلال الفترة الراهنة، وكشف عن زيادة عدد الأسرة المخصصة لمقاربة حالات الاشتباه بالكورونا في قسمي العزل والعناية بمعدل 14 سريراً ليصبح عدد الأسرة الإجمالي 110 أسرة، وذلك ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والاستجابة لعدد الإصابات.

بدورها أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق وذلك اعتباراً من فجر يوم الأحد الواقع في 16 آب 2020.