فتاة تقتل خطيبها لسرقة ذهبه لتكتشف أنه "تقليد"

أقدمت امرأة بالتعاون مع ابنة عمها في منطقة ببيلا بريف دمشق على قتل خطيبها بهدف سرقة مجوهرات كانت بحوزته لتكتشف فيما بعد أن المجوهرات "تقليد".

وبحسب موقع "الوطن أون لاين"، قامت المتهمة بعملية القتل بالتعاون مع ابنة عمها بهدف سرقة المجوهرات التي كانت مع خطيبها.

ووقعت الجريمة في منطقة ببيلا بريف دمشق، ثم اكتشفت فيما بعد أن المجوهرات ليست حقيقية بل تقليد، إضافة إلى ذلك قامت بسرقة مبلغ من المال قدره نحو 150 ألف ليرة (حوالي 80 دولار) والذي كان موجودا مع خطيبها.

وأوضحت مصادر الشرطة بأن المرأة وعمرها نحو 25 سنة وهي مطلقة ولديها ابنة أقدمت على طعن خطيبها بعدة طعنات بالسكين وضربه بعصا، في حين قريبتها التي شاركت معها في ارتكاب جرم القتل عمرها نحو 20 سنة. ‎