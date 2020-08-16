مايا دياب تطلق مبادرة إنسانية تتعلق بضحايا انفجار بيروت من الأطفال... فيديو

وقالت النجمة اللبنانية في فيديو نشرته على "إنستغرام" أن:

"بعد هذا الزلزال والفاجعة التي أصابت بيروت، والتي أصابت وجوه أطفال أوجعت قلبي كثيرا، وأول طفلة رأيتها كانت الطفلة يارا التي عمرها 4 سنوات، والتي تشوه وجهها جراء هذا الانفجار، ومنذ لحظة رؤيتها قررت أن أساعدها في ترميم وجهها وهذا ما سيحدث".

وكتبت دياب: "ما بكفي انو قلبنا يكون موجوع، بيساعدني على شفاء روحي مساعدة الأطفال المشوهين والمتضررين من اعتداء بيروت.أُطلق هذة المبادرة لترميم وجوه هالأطفال ورح نبلش مع يارا ورح نكون عم نتواصل معها من خلال جمعية human dignity union".