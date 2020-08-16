أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية (1-2) في نصف نهائي الدوري الأوروبي

حافظ أشبيلية على إمكانية تمديد رقمه القياسي وحصد لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة السادسة، بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي اليوم الأحد.

ويلعب الفريق الإسباني يوم الجمعة في النهائي ضد الفائز من إنتر ميلان وشاختار دونيتسك، اللذين يلتقيان غدا الاثنين في دوسلدورف.

وحسم البديل لوك دي يونج الفوز في الدقيقة 78 بعدما ألغى سوسو تقدم برونو هرنانديز المبكر ليونايتد من ركلة جزاء.

ونفذ اللاعب البرتغالي ركلة جزاء، رقم 22 ليونايتد بجميع البطولات هذا الموسم، بنجاح في الدقيقة التاسعة، بعد سقوط ماركوس راشفورد عقب تدخل من دييجو كارلوس وتصدي الحارس ياسين بونو لمحاولة لاعب إنجلترا من مدى قريب.



وأدرك سوسو التعادل في الدقيقة 26، بعدما حول تمريرة سيرجيو ريجيلون العرضية المنخفضة داخل المرمى.

وأنقذ بونو العديد من الفرص، ليحرم يونايتد من التقدم قبل أن يهز أشبيلية الشباك عكس مجريات اللعب.

وأرسل خيسوس نافاس تمريرة عرضية من الناحية اليمنى حولها الهولندي دي يونج غير المراقب داخل شباك ديفيد دي خيا من مدى قريب ليكبد فريق المدرب أولي جونار سولشار خسارته الثالثة هذا الموسم، في الدور قبل النهائي بعد كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس المحترفين.