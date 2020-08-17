ترامب يدشن حسابا على تطبيق "تريلر" المنافس لـ "تيك توك"

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دشن حسابا على تطبيق "تريلر" المنافس لتيك توك.

تطبيق المقاطع القصيرة "تريلر" دشن عام 2015 ونال شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، ويعد المنافس الرئيسي لعملاق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

وبحسب موقع "فوربس"، بدأ الرئيس الأمريكي أول مقاطعه القصيرة على التطبيق، حيث نشر مقطعا مصورا لحملته الانتخابية 2020.

وطالب ترامب مستخدمي التطبيق بمتابعة حسابه على "تريلر".

ويواجه تطبيق "تيك توك" المنافس أزمة كبيرة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يلزم شركة بايت دانس المالكة له ببيع حقوق الملكية داخل الولايات المتحدة خلال 90 يوما، أو الحجب النهائي.

ويمتلك أكثر من 100 مليون أمريكي حسابات على تطبيق "تيك توك"، فيما ترى إدارة ترامب أنه يشكل تهديدا للأمن القومي.



وأبدى عملاقا التواصل الاجتماعي "تويتر"، والبرمجيات "مايكروسوفت" رغبة في شراء التطبيق الصيني داخل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا ونيوزيلندا.

ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونغ كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت "تيك توك" كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.



