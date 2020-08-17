سيدة بحرينية تحطم تماثيل هندوسية في متجر والداخلية تستدعيها للتحقيق... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة بحرينية وهي تحطم عددا من التماثيل الهندوسية في أحد المتاجر، ما أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر المقطع المصور السيدة البحرينية داخل أحد المتاجر وهي تقف في أحد أقسام المتجر، لتتبادل الحديث مع أحد العاملين، حول بيع هذه التماثيل، قائلة "هذه بلد مسلم. صح"، لتبدأ بعدها بتحطيم عدد من التماثيل، وتطلب بعدها إحضار الشرطة.

امرأة بحرينية تثير جدلاً واسعاً على منصات التواصل بعد تكسيرها لتماثيل بوذية في البحرين



by @mhamazni pic.twitter.com/vBDgJLnfYE — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) August 16, 2020

وعلق حساب وزارة الداخلية البحرينية على الحادث بتغريدة جاء فيها "تعقيبا على مقطع مصور متداول ... "شرطة العاصمة": استدعاء امرأة (54 عاماً) إثر قيامها عمدا بإتلاف بعض محتويات محل تجاري وتكسير مجسمات تخص احدى الديانات".

تعقيبا على مقطع مصور متداول ... "شرطة العاصمة": استدعاء امرأة (54 عاماً) إثر قيامها عمدا بإتلاف بعض محتويات محل تجاري وتكسير مجسمات تخص احدى الدياناتhttps://t.co/72OC11dKVT — Ministry of Interior (@moi_bahrain) August 16, 2020

وعلق وزير الخارجية السابق ومستشار الملك للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد، قائلا إن "تكسير الرموز الدينية ليس من طبع أهل البحرين، وهي جريمة تنم عن كراهية دخيلة ومرفوضة؛ فهنا تعاقبت وتعايشت كل الأديان والطوائف والشعوب، ومن نفذها (تحطيم التماثيل الهندوسية) غريبٌ ليس منا".