أهداف مباراة الأهلي وأسوان (3-0) في الدوري المصري... فيديو

فاز النادي الأهلي المصري على نظيره أسوان (3-0)، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة 20 من الدوري المصري.

أحرز أهداف الأهلي، الأنجولي جيرالدو، وليد سليمان، السنغالي أليو بادجي، في الدقائق (9، 83، 90+4).

بهذا الفوز يواصل النادي الأهلي تربعه على صدارة الدوري برصيد (56 نقطة)، بينما ظل أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

