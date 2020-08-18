أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... فيديو

صنع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التاريخ اليوم الثلاثاء، على ملعب النور، عندما أطاح بفريق لايبزيج الألماني بنتيجة (3-0)، من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد تلك المرة الأولى التي يستطيع فيها باريس سان جيرمان التأهل للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

استطاع البي إس جي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، أن يطيح بلايبزيج الذي لامس المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.



أحرز أهداف باريس سان جيرمان، ماركينيوس، أنخيل دي ماريا، وخوان بيرنات في الدقائق (13، 42 و56).

بهذا الفوز ضرب باريس سان جيرمان موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ وليون الفرنسي.