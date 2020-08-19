روسيا تسمح للطلاب الأجانب ببدء الدراسة بعد 14 يوم من قدومهم

أعلنت الحكومة الروسية أن الطلاب الأجانب القادمين إلى روسيا للدراسة في الجامعات الروسية بإمكانهم بدء الدراسة بعد 14 يوم من الحجر وتقديم نتيجة فحص كورونا "بي سي آر".

أوصت الخدمة الفيدرالية لمراقبة "حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان" الروسية بالسماح للطلاب الأجانب بالدراسة في الكليات بعد 14 يومًا من الحجر الصحي بعد قدومهم إلى روسيا.

وبالإضافة إلى الحجر، يجب تقديم اختبار "بي سي آر" PCR للتأكد من خلو الطالب من فيروس كورونا.

وفي التاسع من شهر تموز/يوليو الماضي، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن المشكلات الرئيسية المتعلقة بوباء كورونا، تم التغلب عليها في العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين، خلال اجتماع لمجلس الإشراف لدى وكالة المبادرات الاستراتيجية لتعزيز المشاريع الجديدة: "الوباء كان بالطبع اختبارًا كبيرًا بالنسبة لنا، والذي لا يزال في الواقع مستمرًا، ولكن المشاكل الرئيسية آمل بأننا قد تغلبنا عليها".

وسبق أن أكد سوبيانين تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 حزيران/يونيو.