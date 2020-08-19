استئصال العين أو العظام... سلسلة جرائم غريبة تستهدف الخيول وهي حية في فرنسا... صور وفيديو

تلاحق السلطات الفرنسية مجموعة مجرمين قامت بتشويه خيول وهي على قيد الحياة وأخذت أجزاء وأشلاء من أجسادها.

وتحقق الشرطة الفرنسية بسلسلة جرائم غريبة استهدفت الخيول والحمير في البلاد منذ بداية العام الجاري، كان آخرها جريمة وقعت في ريف ليون الفرنسي.

وتم الإبلاغ عن وقوع نحو 15 جريمة استهدفت الخيول والحمير منذ بداية العام في ظاهرة أثارت استغراب وسخط المواطنين الفرنسيين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" لم يعلن المحققون عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه الجرائم، لكنهم يتوقعون أن هذه الهجمات يمكن أن تكون جزءا من طقوس "سادية أو تحدي" يتم تنظيمه عبر شبكة الإنترنت.

وعثر المواطنون، الاثنين الماضي، على فرس ميت بعد تعرضه لعمليات استئصال للأنف والعين والأذن.

وبحسب الصحيفة، أصيب الحصان بالهلع بعد استئصال هذه الأجزاء من جسده وهو حي، ليموت بعد ذلك متأثرا بإصابته.

Un cheval meurt d'épuisement en tirant sous 36°c une calèche pleine de touristes dans une ville italienne. Trop de chevaux sont également maltraités en France.Ils tirent, courent, sautent, promènent et quand ils n’en sont plus capables trop nombreux sont ceux qui sont abandonnés. pic.twitter.com/JTdPN7IzSe — Loïc Dombreval 🐾 (@LoicDombreval) August 15, 2020

وأصدرت السلطات المحلية في عدة مناطق من البلاد نداء للحصول على معلومات بشأن أي شخص شوهد يتصرف بشكل مريب بالقرب من المراعي أو مزارع التربية أو مراكز الفروسية.

Quel FDP mutile et tue des chevaux des poney et des ânes 👿👿 comment tu peut faire sa sérieux pffffff c’est une honte 🙏😔 ce monde est tellement merdique........... j’espère qu’il va le payer très cher 👿👿👿 pic.twitter.com/Rq78oLF8uB — Babadook (@dardevilbynight) August 18, 2020

وكتبت الشرطة في تغريدة لها على "فيسبوك": "هذه القضية تؤخذ على محمل الجد ويتم التحقيق فيها من قبل الشرطة"، وأضافت: "يتم بذل كل الجهود الممكنه للتعرف على الفاعلين ووضع حد لمثل هذه الأعمال".

Vigilance absolue‼️

Des malades se baladent😈

Chevaux vaches ânes ...tués, mutilés



"Mystères et angoisses autour des chevaux mutilés"

RL pic.twitter.com/XGaJepbPMQ — KI (@ContactKi) August 19, 2020

وتعود هذه الحوادث إلى بداية شهر فبراير/ شباط من العام الجاري، عندما عُثر على حصان ميت في مدرسة زراعية في شاتو سالينز بالقرب من منطقة الألزاس.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الفرس تعرض لعمليه دقيقة في الرأس بهدف إزالة الأذن.

Des chevaux et des ânes tués et torturés, un peu partout en France. La police n'arrive pas à trouver les auteurs de ces actes et encore moins le sens.



🎥 @badarovitch, @titimomo59 et @ArnaudSenegas. pic.twitter.com/xY73YX3KOH — M6info (@m6info) August 18, 2020

وبعد بضعة أيام، في الجانب الآخر من البلاد، تم العثور على حصان آخر نافق بأذن منزوعة في منطقة فيندي جنوب نانت الفرنسية.

وتكررت الظاهرة في عدة مناطق ما استدعى فتح تحقيق عاجل حول طبيعة وأسباب تكرار هذه الظاهرة الغريبة وبدء البحث عن الفاعلين في البلاد.