سائق دراجة نارية يمني يعيد مبلغا ماليا كبيرا عثر عليه على قارعة الطريق

عثر شاب يمني، أمس الأربعاء، على مبلغ عشرة ملايين ريال يمني (نحو 17 ألف دولار أمريكي) وسلمه إلى صاحبه الذي فقده، في محافظة إب وسط اليمن.

وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "سائق دراجة نارية يدعى سفيان عبد الكريم ردمان، عثر على المبلغ المالي أثناء أدائه عمله في التوصيل الذي يعتمد عليه في إعالة أسرته، وذلك خلال مروره بطريق الثلث في عزلة بني أحمد التابعة لمديرية فرع العدين (45 كم غرب مدينة إب)".

وأضاف أن "سفيان رغم ظروفه الصعبة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، لم يفكر في إخفاء المبلغ، بل قرر إعادته إلى صاحبه".

وذكر المصدر أن "الشاب سفيان، سلّم المال لأحد الشخصيات الاجتماعية في منطقته يدعى حمود علي المنبري، معلناً بأن على من فقد مبلغاً مالياً الحضور لاستلامه".

وأكد "وصول صاحب المال وتقديمه دليلاً يثبت ملكيته له، ليتم تسليمه إياه بعد ذلك، وسط إعجاب الحاضرين بأمانة سفيان".