طلاب السنة الأولى في جامعة الصداقة يبدؤون دراستهم بدوام كامل

سيبدأ طلاب السنة الأولى في جامعة الصداقة في موسكو دراستهم في 1 سبتمبر/أيلول بدوام كامل، بينما ينظم التعليم عن بعد لطلاب السنة الثانية والثالثة في مرحلة البكالوريوس .

وجاء في بيان الجامعة: "من المقرر أن يبدأ طلاب السنة الأولى في مرحلة البكالوريوس والمتخصصين، الدراسة بدوام كامل اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول 2020، مع تنظيم التعليم لطلاب الماجستر عن بعد ابتداءا من 1 سبتمبر/أيلول وبدوام كامل ابتداءا من الفصل الدراسي الثاني".

ونصحت إدارة الجامعة تنظيم المحاضرات لطلاب الماجستر في الفترة المسائية.

وأضاف البيان: إعداد التعليم لطلاب السنة الثانية والثالثة من درجة البكالوريوس، والسنة الثانية والثالثة والرابعة بدرجة الاختصاص، عن بُعد اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول. وتنظيم دروس الطلاب بدوام جزئي عن بعد وفقًا لبرامج التعليم".

وأعلنت الحكومة الروسية أن الطلاب الأجانب القادمين إلى روسيا للدراسة في الجامعات الروسية بإمكانهم بدء الدراسة بعد 14 يوم من الحجر وتقديم نتيجة فحص كورونا "بي سي آر".