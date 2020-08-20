ورثة روبن ويليامز يعرضون منزله للبيع... صور

عرض ورثة الممثل الراحل العالمي روبن ويليامز، بيع منزله، الذي يطل على خليج سان فرانسيسكو.

وتسببت محاولة ورثة ويليامز بيع المنزل، في تصدر اسم الممثل الراحل، اليوم الخميس، مؤشرات البحث في عملاق البحث غوغل، .

Candles, flowers & mementos left at the #MrsDoubtfire house in San Francisco in memory of #RobinWilliams. pic.twitter.com/9LqyzPQGwS — Matt Keller (@MattKellerABC7) August 12, 2014

وعرض الورثة المنزل للبيع منذ 10 أشهر، بسعر 7.25 مليون دولار، إلا أنهم اضطروا إلى خفض السعر إلى 5.9 مليون دولار، بسبب عدم إقدام أي شخص على شراء المنزل، بحسب موقع "روب ريبورت".

يتكون المنزل من طابق واحد يضم ست غرف نوم، ويطل على خليج سان فرانسيسكو، واشتراه روبن ويليامز عام 2008، بما يقرب من 4 مليون دولار.

ويضم منزل روبن ويليامز الملقب بـ"صانع البهجة" مطبخًا مفتوحًا ومنطقة معيشة مع 6 حمامات، والمنزل على ساحة 6500 قدم مربع.

وشهد المنزل لحظات موت ويليامز المأساوية، حين قرر الانتحار بين جدرانه عام 2014، حيث وجد مشنوقا بحزام.