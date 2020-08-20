شرطي يحطم نافذة سيارة فارهة لإخراج جرو نسيه صاحبه بداخلها... فيديو

وثق شرطي، من خلال كاميرا صغيرة معلقة على الصدر، لحظات إنقاذ جرو صغير علق بداخل سيارة أثناء الحر الشديد بعد أن نسيه صاحبه.

وقام شرطي بتحطيم النافذة الجانبية لسيارة فارهة بعد ملاحظته وجود كلب عالق بداخها أثناء ارتفاع درجات الحرارة في أوهايو الأمريكية.

وبحسب موقع "توداي"، فقد شاركت إدارة شرطة مدينة ميامي لقطات كاميرا معلقة بجسد الشرطي لعملية الإنقاذ الدراماتيكية على صفحتها في "فيسبوك".

وحاول الشرطي الأمريكي بداية فتح السيارة من خلال إدخال سلك أخضر سميك من النافذة، لكنه لم يستطع فتح الأقفال، ليقوم بالانتقال للخطوة التالية المتوفرة أمامه بهدف إنقاذ الجرو.

وقام الشرطي لاحقا، بكسر النافذة الجانبية للسيارة وفتح الأقفال للوصول إلى الجرو الصغير وإنقاذه من حرارة السيارة المرتفعة المركونه على جانب الطريق في الأجواء الحارة.

وبعد إخراج الجرو الصغير قام الشرطي بتقديم المياه له، ليبدأ الجرو بالشرب ويظهر بصحة جديدة لحسن الحظ.