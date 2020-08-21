متجر شركة عالمية يخفي جثة في صالته ويستمر بالبيع... صورة

قدم متجر تابع لسلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية بيان اعتذار عن واقعة حصلت في أحد فروعه في البرازيل.

وأقر المتجر التابع للشركة الفرنسية ببيان له، ما حصل في متجر بمدينة ريسيفي في شمال شرقي البرازيل، حيث أبقى المتجر أبوابه مفتوحة على الرغم من وجود جثة فيه، إذ عمد القائمون على المتجر إلى تغطية الجثة بالمظلات، ما أثار استهجان الزبائن.

Representante de vendas morre em unidade do Carrefour no Recife e corpo é coberto por guarda-sóis https://t.co/mNelZ2U14Z #G1 pic.twitter.com/cYTBoH9kTY — G1 (@g1) August 19, 2020

واعتذرت "كارفور" في بيانها "عن الطريقة غير اللائقة التي تم فيها التعامل مع وفاة السيد موزس سانتوس المؤسفة وغير المتوقعة والتي نتجت عن نوبة قلبية داخل متجرنا في ريسيفي".

معترفة بأنها "أخطأت بعدم إقفال المتجر فورا بعد الوفاة إلى أن يصل (فريق) خدمة دفن الموتى"، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

وأضافت الشركة بأن المتوفى عمل في قطاع المبيعات وقد تلقى الإسعافات الأولية، وأن المتجر طلب دعما طبيا، مؤكدة أن التعليمات بعد الوفاة كانت تقضي بعدم إزالة الجثة من مكانها.