حريق يلتهم فندقا فاخرا يرتاده المشاهير في إسبانيا... فيديو

لقي شخص مصرعه ونقل 10 آخرون على الأقل إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في فندق يرتاده المشاهير في منطقة كوستا ديل سول، الإسبانية.

فبحسب ما نقله شهود عيان، فهم شاهدوا كرة كبيرة من النار، تغمر فندق "سيسو ماربيلا" حوالي الساعة 6.15 فجرا، وكان الناس يقفزون من الشرفات، فيما سمع بعض الشهود أصوات انفجار كبير.

وظهر في مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاص كانوا يتسلقون واجهة المبنى الخشبية لإنقاذ أنفسهم، وقام رجال الإطفاء برش الخشب بالماء لتبريده حتى يتمكن الناس من الصمود لفترة كافية ليتم إنقاذهم باستخدام السلالم.

هذا ويقع الفندق ذو الأربع نجوم على بعد خمسة أميال خارج ماربيلا، ويعتبر من الفنادق المفضلة للكثير من المشاهير.

ونقلت تقارير عن وفاة شخص تم العثور عليه في شقته، بينما يعاني عدد من الأشخاص من مشاكل في التنفس بسبب استنشاق الدخان، بالإضافة إلى بعض المصابين الذين تعرضوا لبعض الحروق.

هذا وتم إخلاء الفندق بالكامل من جميع النزلاء بالإضافة إلى إخلاء أحد الأحياء القريبة من الفندق، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".

من جهته شكر رئيس بلدية ماربيلا، عمل رجال الإطفاء والشرطة في السيطرة على الحريق وإخماده.