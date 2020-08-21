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    طلاب في الثانوية العامة يرتدون كمامات ينتظرون دورهم في الدخول إلى قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020

    غضب عارم في مصر بعد استبعاد طالب من كلية بسبب "شكله".. وبيان رسمي يزيد الجدل

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    أثار طالب مصري غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، حين روى ما حدث معه خلال اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ.

    وقال الطالب أحمد غريب، في منشور بدأه بكلمة "أنا قبيح"، وحصد عشرات الآلاف من المشاركات والتعليقات الداعمة إنه فوجئ بأن أحد المشرفين على اختبارات القبول في الكلية استبعده بسبب تشوّه طفيف جرّاء عملية جراحية أجراها في إحدى شفتيه.

    وعبر الطالب عن يأسه وإحساسه العميق بالحزن قائلا إنه طالما تعرض منذ طفولته لعنصرية وسخرية هدت آماله وطموحاته، بسبب شيء ليس له يد فيه، إذ إنه ليس هو الذي خلق نفسه حتى يكون قبيحا في نظر الناس، على حد قوله.

    وانتقد الطالب تصرف إدارة الكلية التي لم ترد له المبلغ الذي دفعه كرسوم للتقديم، رغم أنه استبعدته دون أن يكمل بقية الاختبارات.

    وبعدما أحدث منشور الطالب ضجة كبرى، أصدر عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بيانا قال فيه إن الجامعة من رئيسها حتى العاملين فيها حريصة على خدمة الطلاب وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وإرشادهم إلى الصواب دائما، لكن كليات التربية في أنحاء الجمهورية لها شروط وقد افتقد الطالب المتقدم إحداها.

    وتابع عميد الجامعة في بيانه "ما حدث لابننا العزيز أحمد غريب محمد كامل عمر أنه افتقد أحد شروط القبول بالكلية في إحدى اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه (قبيح) على الإطلاق، بل من الممكن أن يكون مبدعا جدا ومتميزا جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية".

    واستطرد "نحن أبداً أبدا لا نرضى بأن يهان لدينا أي طالب على الإطلاق بدليل أن أحد الأساتذة المتخصصين في اللجنة نفسها تحدث مع الطالب على انفراد ومن قرب، نظرا لمراعاته نفسيا وأوضح له سبب عدم قبوله وذلك نظرا للنواحي الإنسانية التي فهمت عكس المقصود تماما".

    وفي تصريحات لـ"اليوم السابع" قال عميد الجامعة إن ما ذكره الطالب على مواقع التواصل الاجتماعى يؤكد أن الكلية تسير بشكل صحيح، إذ أن لجنة القوام تفحص القوام بشكل دقيق بدليل أن المتخصص طلب الطالب على انفراد منعا لإيذائه وحرصا على مشاعره وحالته النفسية.

    واستطرد أن لجنة القوام تفحص جميع أجزاء جسم الطالب لأنه لو كان في جسده أي انحراف فقد يعوق الطالب من العمل بالكلية وبالتالي يكون غير متميز، وليس معنى أنه غير لائق أنه قبيح ولكن غير لائق بالنجاح في كلية التربية الرياضية، والطالب مسؤول عن فهمه، فلا يوجد إطلاقا أحد بالكلية قال له شكلك قبيح.

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    العنصرية, التنمر, طالب
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