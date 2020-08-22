أطول برج سكني في العالم يعرض شقة فاخرة تقدر بملايين الدولارات..فيديو

نشرت شركة "إكستيل" الامريكية صورا للمرة الاولى لأحد نماذج المساكن التي يضمها برج "سنترال بارك" بمدينة نيويورك، في أطول برج سكني في العالم، ولإحدى أغلى الشقق في العالم.

ووصل سعر الشقة التي تقع على الطابق الـ43 لـ17,5 مليون دولار، والتي تتميز بأنها مكونة من ثلاث غرف نوم، وتحظى بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، بإطلالات خلابة على حديقة "سنترال بارك".

والشقة من تصميم شركة Pembrooke & Ives، التي زودت الشقة بباب من خشب البلوط الأسود وحواف معدنية مصقولة وباهرة اللمعان.

Look inside a $17.5 million condo in Central Park Tower:https://t.co/XDjnGRa9Cn — Katie Warren (@katiedwarren) August 20, 2020

كما وتحتوي على صالة إستقبال كبيرة بنوافذ ممتدة من الأرض للسقف، يتميز المطبخ بخزائنه التقليدية من Smallbone للمطابخ.

New York's 472-metre Central Park Tower is the world's tallest residential building - and its three-storey penthouse breaks new limits. It's impossible to live anywhere higher in the Western Hemisphere - https://t.co/46uRy1qDyS #construction #architecture #NewYork #skyscraper pic.twitter.com/1zBycbnLHo — The B1M (@TheB1M) August 18, 2020

ويطل جناح الضيوف على برج One57، وهو ناطحة سحاب أخرى تقع في منطقة "صف المليارديرات"، وتم الانتهاء من بنائه في عام 2014.

ووصل ارتفاع البرج في الخريف الماضي الى 472 مترا، ليصبح أطول مبنى سكني في العالم، وفقا لقاعدة بيانات Skyscraper Center المعنية برصد المباني شاهقة الارتفاع في العالم.

وتتكون ناطحة السحاب من 98 طابقا في منطقة تعرف بمنهاتن بـ"صف المليارديرات"، مطلة على حديقة "سنترال بارك".

وبحسب الشركة المنفذة فإن سكان البرج الأوائل سيكونون في وقت لاحق من هذا العام، بحسب ما نشر موقع businessinsider الأمريكي.