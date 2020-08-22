قرية إيطالية عرضت إقامة مجانية لـ12 مسافرا أسبوعيا لجذب السياح.. فكانت المفاجأة

تقدمت قرية إيطاليا بعرض سخي من أجل جلب السياح وتشجيعهم على زيارتها، لتتفاجئ بسيل من الطلبات وصل لـ8 آلاف طلب من حول العالم.

تقع قرية سان جيوفاني في شمال شرقي نابولي ويعود تاريخها إلى العصور الوسطى، قامت بتقديم عرض لجذب السياح إليها، لتعرض على الراغبين بزيارتها إقامة مجانية لمدة أسبوع داخل أحد منازلها الجذابة، واستقبال 12 زائرا كل أسبوع.

لتتفاجئ القرية بكمية طلبات الراغبيين بزيارتها والتي وصل عددها لـ8 آلاف من جميع أنحاء العالم، بحسب ما نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

الحملة التي حملت اسم "أطلق العنان لروحك في موليزي"، شهدت إقبالا كبيرا، من جهته قال ستيفانو تروتا، قائد الحملة "لم نتوقّع هذه الاستجابة الكبيرة. لقد استقبلنا نحو 70 طلباً من كازاخستان، وبعض الطلبات من بلدات روسية نائية… ومن كافة أنحاء العالم في الواقع".

نجاح الحملة دفع القرى المجاورة للانضمام إليها لتشجيع حركة السياحة، والتي ربما قد توقف حركة نزوح شباب الريف الإيطالي للمدن الكبرى بحثا عن العمل، حيث ستخلق الحركة السياحية في هذه القرى وظائف عمل للشباب.