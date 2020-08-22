ريهانا تسخر من رفض ميلانا إمساك يد ترامب.. فيديو

سخرت المغنية والممثلة الأمريكية ريهانا، على طريقتها الخاصة من دونالد ترامب، حيث أعادت نشر مقطع الفيديو الذي رفضت فيه السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الإمساك بيد زوجها.

ونشرت ريهانا المقطع المصور على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتبت قائلة "ميلانيا تحب الفن"، مع وسم "78 يوم"، في إشارة للوقت المتبقي لموعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في نوفمبر.

ويظهر المقطع ميلانيا، وهي على درج الطائرة الرئاسية، مرتدية حذاء بكعب عال، بينما كانت تحاول الإمساك بفستانها الذي كان يطير بفعل الرياح العاصفة.

ووفقا للمقطع، بدا أن الرئيس الأمريكي حاول الإمساك بيد زوجته، قبل أن يضع يده اليمنى أخيرا، على أسفل ظهرها.

ومع ذلك، يبدو أن ميلانيا أكثر اهتماما بمنع تنورتها من الارتفاع في مهب الريح، متجاهلة محاولاته العديدة لإمساك يدها.