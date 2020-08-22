الكشف عن أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

وقال قسطنطين تيتوف، رئيس قسم جراحة الأورام الخبيثة الجلدية والأنسجة الناعمة في مستشفى مركز لوغينوف الروسي، "ينتشر سرطان الرئة والثدي بين النساء، والجلد والقولون والمستقيم والبروستات والرئة بين الرجال"، حسبما نقلت "RT".

وتابع تيتوف في حديث لإذاعة "موسكو تتحدث": "تشخيص الأورام مبكرا، في حال عدم وجود نقائل، يمكن إنقاذ حياة المريض في 80-90% من الحالات، وكقاعدة عامة يخضع مثل هؤلاء المرضى لعمليات جراحية للحفاظ على العضو المصاب، ونادرا ما يحتاجون إلى العلاج الكيميائي".

ووفقا له، من أجل تشخيص السرطان مبكرا، يجب على الأشخاص الذين بلغوا عمرا محددا، الخضوع إلى برامج مسح خاصة.

وأوضح أن، "السرطان عموما، مرض مكتسب في 90% من الحالات، ويعاني منه كبار السن عادة. بالطبع السرطان يصيب الأطفال أيضا ولكن نادرا، كما أن الشباب أقل عرضة للإصابة بالسرطان من كبار السن".

في سياق متصل، توصل علماء أستراليون إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميا يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بنسبة تصل لـ38 في المئة، وخطر الوفاة بنسبة تصل لـ46 في المئة.

لترتفع هذه النسب في حال زادت عدد أكواب القهوة اليومية من 4 وما فوق، لتقلل فرص الإصابة بنسبة تصل لـ41 و 71 في المئة.

الدراسة التي نشرها موقع MedicalXpress، حلل فيها فريق العلماء بيانات لأشخاص أصيبوا بسرطان الكبد في عام 2016، حيث توفي أكثر من 1240201 شخص جراء المرض في العالم.