شاب عراقي ينهي حياته حرقا بعد إصابته بكورونا

أقدم شاب عراقي مصاب بفيروس كورونا، يبلغ من العمر 40 عاما، على الانتحار حرقا داخل منزله في محافظة كربلاء العراقية.

وقال مصدر أمني لـ "السومرية نيوز"، إن "شخصاً ولد عام 1980 أقدم على الانتحار حرقاً بمادة البنزين داخل مخزن تابع لدار أهل زوجته الذي يسكن فيه، ضمن منطقة الفريحة في كربلاء، لتدهور حالته النفسية كونه مصاباً بفيروس كورونا".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 3965 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" بانخفاض طفيف عن معدل أمس والإجمالي يتجاوز 201 ألف وتسجيل 70 وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 6353

وحذرت وزارة الصحة العراقية، في بيان قبل أيام مؤخرا، من احتمال تفشي واسع لوباء "كوفيد-19" في البلاد بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية.

وقالت الوزارة "لطالما بيّنت الوزارة ان تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة".

وأضافت "نحذر المواطنين الكرام أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد الى جزئي تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.