أرسنال عبر تويتر: مرحبا بك صلاح

رحب نادي أرسنال الإنجليزي بانضمام لاعبه الجديد صلاح الدين عبر تويتر، حيث قال في تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي "مرحبا بك صلاح".

وتلاعبت التغريدة للوهلة الأولى بمشاعر عشاق نادي ليفربول في مختلف أنحاء العالم، وذلك لتشابه الأسماء بين لاعب أرسنال الجديد ونجم ليفربول المصري محمد صلاح، خاصة وأن كلا اللاعبين يعرفان بالاسم المختصر "صلاح".

Welcome to The Arsenal, Salah 🔴 https://t.co/tYETr4QhD5 — Arsenal (@Arsenal) August 22, 2020

وأثارت التغريدة سخرية جماهير نادي أرسنال الإنجليزي، حيث كتب أحدهم: "ليس اللاعب الذي كنا ننتظره ولكن على كل حال فإنه أفضل لاعب في العالم بسبب اسم صلاح"، وأضاف آخر ساخرا: "محمد صلاح لم يعد أعظم صلاح في إنجلترا"، بحسب "ذا صن".

يشار إلى أن صلاح الدين، لاعب هولندي من أصول مغربية، انضم للأرسنال قادما من نادي فينورد في صفقة انتقال حر، بعد توقيعه على العقد الاحترافي الأول في مسيرته.

الموقع الرسمي لآرسنال، مدح صاحب الـ17 سنة، على المستوى المميز له في مركز خط الوسط، وتمتعه بالإبداع والسرعة في مختلف الأدوار التي يقوم بها.