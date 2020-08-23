مشروبات تعزز عملية الهضم بعد الإفراط في تناول الطعام

يعاني بعض الأشخاص من عدم القدرة على ضبط النفس وكبح الشهية، مما يدفعهم للإفراط في تناول الطعام الذي يكون غالبا غير صحي، والشعور في نهاية الأمر بالانزعاج والتخمة.

ويؤثر ذلك على الجهاز الهضمي وعمله، إذ يسبب الإفراط في تناول الطعام الانتفاخ وحرقة المعدة والتجشؤ الزائد والخمول، وذلك بحسب موقع "ذا هيلث سايت".

وذكر الموقع بعض المشروبات التي يمكنها تعزيز الهضم وتحفيزه، والتي لها أثرا إيجابيا نتيجة شربها بعد تناول الكميات الكبيرة من الطعام.

ومن هذه المشروبات:

شاي الأعشاب: إن تناول شاي الأعشاب مثل شاي البابونج أو شاي الهندباء أو الشاي الأخضر أو ​​شاي النعناع، يحسن حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة ويعزز عملية الهضم.

شاي الكركم: من المعروف أن الكركمين الموجود في الكركم يساعد على تحسين عملية الهضم، أضف القليل من الكركم إلى الماء الساخن واعصر القليل من عصير الليمون عليه، ثم اشرب هذا المزيج خصوصا بعد الإفراط في تناول الطعام لتشعر بالارتياح.

عصير الليمون الحار: يعمل هذا المشروب بشكل ساحر ورهيب في تخفيف آلام المعدة والغازات والانتفاخ والارتجاع الحمضي، كل ما تحتاجه لتحضير هذا المشروب هو ليمونة واحدة، وكوب من الماء الساخن، ورشة من الفلفل الحار.

خل التفاح: يحتوي خل التفاح على البروبيوتيك الصحي الذي يساعد على الهضم ويساعد على استعادة آلية الأمعاء وأداء وظيفتها بالشكل الصحيح، فقط خذ كوبا من الماء وأضف إليه ملعقة كبيرة من خل التفاح واشربه بعد الوجبات الثقيلة.