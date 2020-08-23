سعودي حاصل على ماجستير يبيع الشاي بثوب التخرج على الطرقات... فيديو

يزداد كل عام أعداد العاطلين، والعاطلات عن العمل، وأصبحت البطالة مشكلة لا تقتصر على خريجي الثانوية العامة، بل تجاوزت ذلك لمن يحملون المؤهلات العليا ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها نمو السكان، وكثافة الخريجين، بالإضافة لأزمة كورونا.

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سعودي، وهو يبيع الشاي بثوب التخرج على طريق أبها في السعودية.

واستضافت قناة "الإخبارية" الشاب عبد اللطيف الجرفان، وعلق قائلاً إن "العمل والشغل ليس عيبا وعلى الشباب البدء بمشروعاتهم الخاصة مع البحث عن الوظائف، مشيرًا إلى أنه وجد في انتظار الوظيفة مضيعة للوقت وعدم جدوى".

وعن سبب ارتدائه روب التخرج في المقطع المتداول عبر الجرفان عن فخره واعتزازه بشهادته.

وأضاف: أحببت أن يشاركني الناس هذه الفرحة وبعث رسالة للشباب حتى لو كنت حاصلاً على شهادة فيمكنك مع البحث عن وظيفة تأسيس مشروع خاص بك" لافتًا إلى أن سبب اختياره هذا المشروع لكونه متذوقًا للشاي وخصوصًا للكرك.

وتعتبر البطالة من القضايا المجتمعية الشائكة لا سيما في الدول ذات النمو السكاني الكبير مثل السعودية، وتعد ظاهرة عالمية لا يخلو مجتمع منها.