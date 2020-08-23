"كورونا" يداهم لاعبي نادي مغربي

وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأحد، بأن نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم قد أوضح أن نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي توصلت بها إدارة الفريق، أمس، أكدت وجود ثلاث حالات إيجابية.

وأشارت إلى أن هذه النتائج المفاجئة للاعبي النادي الجديدي، تأتي قبيل ساعات من المواجهة المنتظرة لنادي الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأحد، التي باتت مهددة بالتأجيل.

ونقلت عن مصدر مسؤول بإدارة الفريق، أن نتائج التحاليل المخبرية أكدت إصابة لاعبين بـ"فيروس كورونا"، بالإضافة إلى أحد المرافقين، وذلك بعد الوصول إلى الدار البيضاء أمس السبت.

كما أردف المتحدث ضمن التصريح نفسه، أن الأسماء المصابة خالطت عناصر الفريق طيلة الأيام الماضية، وكانت مع المجموعة في فضاءات الفندق الذي استقر به الدفاع الحسني الجديدي.

يذكر أن فريق الدفاع الجديدي ينتظر أن يحل ضيفا على نظيره الرجاء البيضاوي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور 24 للبطولة الوطنية للقسم الأول لكرة القدم المغربية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 22.6 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 793 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.