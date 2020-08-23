تسمم ثان بسبب الشاورما في الأردن

أصيبت عائلة بأكملها بتسمم، اليوم الأحد، إثر تناولهم وجبات شاورما من أحد المطاعم في محافظة المفرق شمال شرقي الأردن.

وقال محافظ المفرق، ياسر العدوان، قوله إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة، لافتاً إلى أنه تم إغلاق المطعم احترازياً، بحسب وكالة الأنباء "بترا".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، نهاية الشهر الماضي، أن عدد إصابات التسمم الغذائي في منطقة عين الباشا التابعة لمحافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية عمان قد بلغ 700 إصابة حسب آخر إحصائية.

وأكدت الوزارة أنه "بعد الكشف على المطعم الذي تسبب في حالة التسمم، تبين أن وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة، وأن عملية التحضير تتم خارج الغرفة في بيئة غير صحية ودون الالتزام بالاشتراطات الصحية وأدنى قواعد السلامة العامة، ما اضطر الوزارة إلى إغلاق المطعم بالكامل".