أهمها أمراض القلب... الشيب وإشارات مفاجئة تنذر بمخاطر صحية

أثبتت الدراسات أن ظهور الشيب في الشعر لدى الرجال لا يشير فقط إلى كونه علامة على التقدم في العمر، بل إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

نشر موقع "ذا هيلث سايت" دراسة أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في فرنسا، أكدت أن ظهور الخصل البيضاء في الشعر عند الرجال يرتبط بمرض الشريان التاجي الناجم عن تراكم الترسبات في الشرايين التاجية.

أجرى الباحثون مسحا على 545 رجلاً بالغا في الفئة العمرية من 42 إلى 64 عاما، وتم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعات اعتمادا على كمية ظهور الشيب في الشعر.

وكشف الاستطلاع أن 80 في المئة من هؤلاء الأشخاص ظهرت عليهم علامات أمراض القلب، ولديهم كميات كبيرة من الشعر الأبيض في الرأس.

يشير الشيب إلى الشيخوخة الطبيعية والشيخوخة غير الصحية أيضا. سواء كانت طبيعية أو غير صحية، فإن الشيخوخة تترافق بهرم خلوي، وتغيرات هرمونية، وخلل في وظيفة الحمض النووي في الجسم.

لاحظ العلماء أن هذا هو السبب في أن أي شكل من أشكال الشيخوخة يمكن أن يزيد من خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.

ويعتبر ألم الصدر أكثر علامات أمراض القلب شيوعا، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق المدهشة التي تشير إلى أن القلب ليس في حالة صحية جيدة.

ومن هذه العلامات ظهور بقع داكنة تحت الأظافر، والشعور بخدر أو برودة الأطراف، وكذلك:

الشخير: يعرف أيضا بكونه توقف التنفس أثناء النوم، تؤدي هذه الحالة إلى تغيرات فسيولوجية معينة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وضعف تدفق الدم، والضغط على القلب.

تشنجات العضلات: إذا كنت تعاني من تشنجات العضلات بشكل متكرر، فقد يعني ذلك أن هناك تراكما للويحات في شرايين الساقين، وفي هذه الحالة لن يتمكن القلب من ضخ الدم الغني بالأكسجين بكفاءة إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

الجلد الأزرق: يتحول لون البشرة إلى اللون الأزرق إذا استنفد مستوى الأكسجين في الدم، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى انسداد الأوعية الدموية وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.