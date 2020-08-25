"الدفع أولا"... أزمة كبيرة بين سواريز وبرشلونة

أزمة كبيرة يعشها النجم الأوروجوياني، لويس سواريز، مع فريقه برشلونة الإسباني بعد الهزيمة المذلة أمام بطل أوروبا الجديد بايرن ميونخ.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، يوم الاثنين، أن المدير الفني الجديد لبرشلونة، رونالد كومان، أبلغ سواريز أنه خارج حساباته خلال الفترة المقبلة، وأن عليه مناقشة العروض التي وصتله للرحيل.



مكالمة كومان التي لم تستمر سوى أقل من دقيقة جعلت سواريز يُشعر بالاستياء الشديد.

ويرى المهاجم الأوروجواياني بأنه، "كان يستحق وداعا مختلفا بعد كل ما قدمه للفريق الكتالوني، بدلا من تلك الطريقة التي أبلغه بها كومان"، وفقا لإذاعة "كادينا سير".

وبحسب "كادينا سير"، قرر سوايز تصعيد الأمر مع برشلونة حيث أكد أنه طالما يريد النادي رحيله بشكل نهائي، فعليهم دفع عقده كاملا، والذي ينتهي في صيف 2021.

وتواصل كومان خلال الأيام الماضية مع 3 نجوم آخرين وأبلغهم أنهم خارج تشكيل الفريق، وهم: لاعب الوسط التشيلي، أرتورو فيدال، المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

يُذكر أن بايرن ميونخ أطاح ببرشلونة من الدور ربع النهائي للبطولة، بانتصار عريض بنتيجة (8-2)، والذي تسبب في إقالة كيكي سيتين المدير الفني السابق للبلوجرانا، وتعيين الهولندي رونالد كومان.