يقتل فيروس كورونا لـ7 أيام... سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران

حصلت مادة معقمة على موافقة الإدارة الأمريكية بشكل طارئ لاستخدامها في مواجهة فيروس "كورونا"، حيث سيتم طلاء الأسطح بها.

ومنحت الحكومة الأمريكية موافقة لشركة "الخطوط الجوية الامريكية" على استخدامه.

يأتي استخدام المنتج الجديد، بعدما أصدرت "وكالة حماية البيئة الأمريكية" (EPA) إعلاناً طارئاً بالموافقة على منتج SurfaceWise2.

وأشارت الوكالة إلى أنه أصبح متاحا استخدامه في بعض طائرات "الخطوط الجوية الأمريكية"، ومنشآت المطارات، بالإضافة إلى موقعين لشركة Total Orthopedics Sports & Spine في ولاية تكساس.

يذكر أن المادة يمكن طلاء الأسطح بها وتقضي على فيروسات كورونا لمدة تصل إلى سبعة أيام.

وفي تصريحات لوكالة "بلومبرغ"، قال ديفيد سيمور، رئيس العمليات في شركة "الخطوط الجوية الأمريكية"، إن الشركة تخطط لاستخدام البخاخ المضاد للفيروس لتكملة نظامها الحالي، إلى جانب تنظيف وتعقيم الأسطح قبل الاستعانة بالمنتج الجديد SurfaceWise2.