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    احتفالات مشجعي بايرن ميونخ في سوريا

    احتفالات مشجعي "بايرن ميونخ" في سوريا: "نتحدى أي ظرف لعيون البافاري"..صور وفيديو

    © Sputnik . Mohammad Damour
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    توج بايرن ميونيخ، أول أمس الأحد، بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

    وبالرغم من أن نهائي الأبطال جرى في البرتغال خلف أبواب موصدة تغيب عنه الجماهير، احتفلت جماهير البايرن في مختلف أنحاء العالم باللقب الأوروبي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2013، والسادس في تاريخه.

    وفي سوريا، رصدت "سبوتنيك" تهافت أعضاء رابطة النادي الألماني بالعاصمة دمشق لمشاهدة المباراة النهائية ومساندة البايرن، تلاه احتفالهم باللقب وسط حضور كثيف نسبيا قياسا بالمخاوف الصحية وتغير العادات الذي طرأ مؤخرا داخل المجتمع السوري جراء تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".

    وطغت أعلام وقمصان بايرن ميونخ على مكان التجمع، الذي شهد وجود الجماهير البافارية من كافة الأعمار، وكانت الأجواء حماسية دعما ومساندة للنادي الألماني.

    وتأسست رابطة بايرن ميونخ في سوريا عام 2015، وتضم عددا كبيرا من مشجعي البافاري من مختلف المحافظات السورية، وتشرف على العديد من الأنشطة الخاصة بالنادي، وتقيم تجمعات خلال المباريات.

    احتفالات مشجعي بايرن ميونخ في سوريا
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفالات مشجعي "بايرن ميونخ" في سوريا

    وتقول ربا إبراهيم، وهي إحدى أعضاء الرابطة، لوكالة "سبوتنيك": "البايرن بالنسبة لنا شيء جميل وأساسي في الحياة، وهو المنفذ الوحيد للتعبير عن الشغف والحب، وخاصة في ظل الظروف التي نمر فيها".

    وبالنسبة لأداء بايرن ميونخ في الشوط الأول من المباراة، أشارت إبراهيم إلى أن البافاري كان متحفظاً بعض الشيء وهناك بعض الفرض، وتوقعت تسجيل عدة أهداف في الشوط الثاني.

    احتفالات مشجعي بايرن ميونخ في سوريا
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفالات مشجعي "بايرن ميونخ" في سوريا

    وفي الشوط الثاني نجح كينغسلي كومان بإحراز هدف التقدم لبايرن ميونخ، بعد تمريرة عرضية من زميله كيميتش، وسط فرحة عارمة من رابطة مشجعي البافاري.

    وأكد المسؤول الإعلامي للرابطة محمد أبو مطحنة لوكالة "سبوتنيك" أن هذا التجمع يجري في ظروف صعبة يشهدها العالم بأسره بسبب الكورونا، مضيفاً "أن عشق ومحبة البافاري يجعلنا نتحدى أي ظرف كرمى عيونه، وخلال سنين الحرب التي شهدتها سوريا كانت تجمعات الرابطة مستمرة".

    احتفالات مشجعي بايرن ميونخ في سوريا
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفالات مشجعي "بايرن ميونخ" في سوريا

    وسبق أن أعلنت الحكومة السورية عن إعادة افتتاح المقاهي والمطاعم وسط إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا، الذي يسجل أعداداً مرتفعة في سوريا هذه الفترة.

    وأشار أبو مطحنة إلى أنه عند صدور قرار بإغلاق المقاهي والمطاعم توقفت تجمعات الرابطة، لكن مع رجوع الوضع إلى طبيعته عادت تجمعات الرابطة.

    احتفالات مشجعي بايرن ميونخ في سوريا
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفالات مشجعي "بايرن ميونخ" في سوريا

    ليكون تجمع رابطة بايرن ميونخ خلال مباراته أمام باريس سان جيرمان، عودةً لأنشطتها خلال الفترة القادمة.

    وهذا الغياب الطويل عن التجمع شحذ عواطف أعضاء الرابطة وزاد شغفهم، الذي بدا واضحاً مع إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، حيث اشتعلت الأجواء وبدأت الاحتفالات، وأصبح المكان يضج بهتاف وصياح المشجعين فرحاً باللقب السادس في تاريخ البافاري.

    وتوج بايرن ميونخ ببطولة "تشامبيونزليغ " خلال مواسم 1974، 1975، 1976، 2001، 2013، وأخيراً 2020، في المقابل فشل باريس سان جيرمان بالفوز بأول ألقابه.

    احتفالات مشجعي بايرن ميونخ في سوريا
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفالات مشجعي "بايرن ميونخ" في سوريا

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    الكلمات الدلالية:
    دوري الأبطال, بايرن ميونيخ, سوريا
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